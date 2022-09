Genshin Impact, la posizione di tutti i Dendroculus

I Dendroculus in Genshin Impact fanno parte della patch 3.0 che ha introdotto la regione di Sumeru al Teyvat.

La raccolta di Dendroculus fa parte dell'esperienza di esplorazione della nuova area ed è piuttosto preziosa. Puoi imbatterti in uno di questi oggetti mentre scali una montagna, esplori una caverna o persino un robot gigante, e usarli per guadagnare fantastici oggetti, fattore che rende la caccia ai Dendroculus un'idea allettante.

Dato che ci sono molti Dendroculus in Genshin Impact, abbiamo preparato questa guida che copre tutte le posizioni dei Dendroculus con consigli su come raggiungere quelle più difficili.

In questa pagina:

Spiegazioni:

Le posizioni di tutti i Dendroculus:

A cosa servono i Dendroculus in Genshin Impact?

I Dendroculus sono gli Oculi di Sumeru: oggetti che puoi trovare in tutta la regione e consegnare a una Statua dei Sette. Mentre alcuni Dendroculus sono facili da individuare, altri sono nascosti o bloccati e diventano accessibili solo dopo aver completato missioni, enigmi o acquisito abilità specifiche.

Ci sono un totale di 110 Dendroculus nella regione a partire dalla patch 3.0. Usarli per far salire di livello la Statua dei Sette di Sumeru è un ottimo modo per guadagnare oggetti importanti, come Primogem, Sumeru Shrine of Depths Keys e flask di Memory of Flourishing Green.