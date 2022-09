Gotham Knights ci presenta la Bat Family nel nuovo video dietro le quinte

Warner Bros. Games e WB Games Montreal hanno pubblicato un nuovo trailer dietro le quinte di Gotham Knights che descrive in dettaglio le ispirazioni dei fumetti per la Bat Family del gioco e altro ancora.

Gotham Knights è il primo gioco moderno ad avere come protagonista esclusivamente la Bat Family senza Batman stesso. Il gioco segue personaggi del calibro di Cappuccio Rosso, Nightwing, Robin e Batgirl dopo la morte di Batman. Come si può immaginare, Gotham City viene invasa da criminali come Harley Quinn, Mr. Freeze e la Corte dei Gufi. Senza Bruce Wayne ad aiutarli, il gruppo di lotta al crimine deve lavorare per riportare l'ordine a Gotham e continuare l'eredità di Batman.

Questo nuovo video parla di più su come gli sviluppatori di WB Games Montreal hanno creato la storia e navigato tra i diversi personaggi della famiglia Batman. Nonostante condividano i personaggi e appaiano visivamente simili, Gotham Knights non è correlato alla serie Batman Arkham di Rocksteady. Ciò ha dato a WB Games Montreal la libertà di creare una storia originale, ma lo sviluppatore ha comunque guardato indietro alla storia dei fumetti della Bat Family per trovare l'ispirazione per il gioco. Secondo il video, il team ha lavorato duramente per sovrapporre questi personaggi e garantire che l'intero insieme abbia la profondità necessaria per sostenere la storia. Dopotutto, la maggior parte dei giocatori probabilmente ha un legame più profondo con Batman, quindi WB Games Montreal ha cercato di trovare un modo per elevare davvero questi personaggi traendo ispirazione dalle loro storie di fumetti.

Gotham Knights sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S non più il 25 ottobre come preventivato, ma alcuni giorni prima, ovvero il 21 ottobre.

Fonte: Wccftech