Gotham Knights in un nuovo video dedicato alla reinvenzione di Harley Quinn

Per i giocatori in attesa dell'uscita di Gotham Knights, l'attesa in questione sta presto volgendo al termine. I team di IGN hanno avuto nell'ultimo mese l'opportunità di offrire molti contenuti video sul nuovo gioco di Warner Bros Games Montreal e, al termine della loro operazione per coprire questa produzione, troviamo un nuovo video sotto forma di dietro le quinte, che si focalizza questa volta sulla nemica per eccellenza, ovvero Harley Quinn.

Gli sviluppatori di Warner Bros Games Montreal, intervistati da IGN, spiegano infatti la loro scelta di aver voluto presentare una "nuova" Harley Quinn nel loro capitolo. La loro versione del personaggio è l'Harley che la maggior parte delle persone conosce, ma che è più vecchia della versione solitamente ritratta. Il team ha cercato di farla evolvere psicologicamente di fronte alla scomparsa di Batman da Gotham City.

Più in generale, il team ha voluto applicare la domanda: cosa succede ai nemici di Batman una volta che se ne è andato? Per quanto riguarda Harley Quinn, nel video possiamo vedere anche molti artwork e progetti sui vari costumi. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Gotham Knights sarà disponibile dal 21 ottobre su PC, PS5 e xbox Series X/S. Recentemente il team ha mostrato un altro dietro le quinte dedicato alla Bat Family.

Fonte: IGN