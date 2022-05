Hangar 13, lo studio di Mafia 3, colpito da altri licenziamenti

Hangar 13, lo studio dietro Mafia III, sta affrontando un'altra serie di licenziamenti.

Secondo quanto riportato da Kotaku, sono stati licenziati gli sviluppatori delle tre sedi dello studio. I licenziamenti hanno colpito in modo particolare la sede di Novato, in California: solo in questa sede hanno perso il lavoro quasi 50 sviluppatori, riducendo drasticamente le dimensioni dello staff dell'ufficio, che prima contava solo 87 dipendenti.

"So che è uno schifo", ha detto Nick Baynes, capo dell'ufficio di Brighton, Regno Unito, ai dipendenti di Novato, secondo quanto riportato da Kotaku. "Mi dispiace di non essere lì per consegnare questo messaggio. Verrò presto. So che avete bisogno di una guida e di una struttura locale e ci stiamo lavorando".

Non è la prima volta che Hangar 13 licenzia un gran numero di dipendenti: lo studio ha licenziato un numero significativo di dipendenti sia nel 2017 che nel 2018. Lo studio è stato anche drasticamente colpito dalla cancellazione del progetto di Take-Two intitolato Volt, che è stato abbandonato nonostante un investimento di 53 milioni di dollari e ha lasciato circa 200 sviluppatori senza un progetto.

Secondo Kotaku, Baynes ha dichiarato che il piano prevede che gli sviluppatori rimasti in Hangar 13 si concentrino sul prequel di Mafia e su Project Hammer, un altro progetto attualmente in lavorazione.

Il fondatore e capo dello studio, Haden Blackman, si è dimesso questo mese, e questo è coinciso con una serie di altre partenze volontarie insieme ai licenziamenti.

2K ha inviato a Kotaku la seguente dichiarazione:

"2K è pienamente impegnata nel futuro di Hangar 13, mentre lo studio sta attraversando un periodo di transizione impegnativo ma alla fine promettente. Nell'ambito delle nostre continue valutazioni per garantire che le nostre risorse siano allineate con i nostri obiettivi, abbiamo apportato alcuni cambiamenti che hanno comportato una riduzione delle posizioni e la separazione da alcuni colleghi. Queste decisioni sono sempre difficili. Stiamo facendo tutto il possibile per lavorare con i dipendenti colpiti per trovare loro nuovi ruoli in altri progetti e team di 2K, e stiamo fornendo pieno supporto a coloro che non possono essere ricollocati, mettendoli in contatto con reti e risorse del settore per trovare nuove opportunità al di fuori di 2K".

Fonte: IGN.