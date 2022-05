Mafia 4 sarebbe in via di sviluppo su Unreal Engine 5

Secondo quanto riferito, un nuovo gioco Mafia è in produzione in questo momento e dovrebbe essere un prequel della trilogia originale di Mafia.

Il report in questione arriva da Kotaku: il nuovo gioco Mafia è ancora in fase di sviluppo e prende il nome in codice 'Nero'. Inoltre, secondo quanto riferito, il gioco utilizzerà Unreal Engine 5 invece dell'Illusion Engine che ha alimentato Mafia 3 e il remaster di Mafia: Definitive Edition.

Con la partenza del capo dello studio di Hangar 13 Haden Blackman, il nuovo capo dello studio Nick Baynes lo sostituirà e guiderà il prossimo progetto Mafia. Baynes è attualmente capo studio presso l'ufficio nel Regno Unito di Hangar 13. Sfortunatamente al momento il report non accenna ad una sua eventuale ambientazione e nemmeno per quali piattaforme sarà sviluppato, anche se è già possibile pensare che il futuro gioco arriverà non solo su PC ma anche su PS5 e Xbox Series X/S.

Ora non resta che attendere ulteriori informazioni ufficiali che probabilmente arriveranno in futuro.

Fonte: Kotaku e Pure Xbox