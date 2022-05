Mafia 4 deve ancora arrivare ma Hangar 13 pensa già a Mafia 5

Gli sviluppatori di Mafia 4, Hangar 13, starebbero già pianificando la produzione di Mafia 5, mentre il lavoro sul franchise inizia a prendere forma.

Sono passati sei anni da quando Mafia 3 è arrivato su console e ha mostrato una nuova prospettiva per l'apprezzata serie. Con le sue radici che risalgono a PlayStation 2, il franchise ha ricevuto nel corso degli anni nuove rimasterizzazioni costruite da zero.

Ora, mentre la produzione di Mafia 4 inizia ad accelerare, gli sviluppatori di Hangar 13 guardano già al futuro del franchise.

In un articolo di Jason Schreier di Bloomberg, la prospettiva di futuri giochi di Mafia è stata affrontata quando gli sviluppatori hanno dato il benvenuto al nuovo presidente Nick Baynes.

Parlando di Mafia 4, una fonte vicina ad Hangar 13 ha dichiarato: "Hangar 13 sta sviluppando due giochi. Uno è un nuovo Mafia, con il nome in codice di Nero".

Mentre il secondo progetto dovrebbe essere un gioco di tennis, in una business call "Baynes ha detto che punta a dare il via libera a un sequel di Nero mentre è ancora in fase di sviluppo, soprattutto per evitare di ripetere gli stessi errori e di far licenziare i dipendenti una volta terminato il progetto".

I dettagli sulla storia di Mafia 4 sono pochi, ma si dice che il sequel si concentrerà sulla famiglia Salieri presente nel primo gioco.

Il progetto, secondo i dettagli di Schreier, ha attualmente il nome in codice di "Nero", forse come tributo all'acclamato attore Robert De Niro, protagonista di successi come Il Padrino 2, Quei bravi ragazzi e Casinò.

È probabile che Mafia 4 non arrivi prima della fine del 2023, quindi ci vorrà del tempo prima di vedere Mafia 5.

Fonte: Dexerto.