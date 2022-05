Mafia 3 perde Haden Blackman, capo di Hangar 13 che si dimette dopo sette anni

Haden Blackman, capo di lunga data di Hangar 13, si dimette dal suo ruolo e lascia così 2K. Si tratta di un grande cambiamento per lo studio che ha realizzato il franchise Mafia per l'etichetta 2K di Take-Two Interactive.

Attraverso una email interna di 2K, l'editore ha scritto: "Ciao ragazzi, è con emozioni contrastanti che condivido con voi diversi aggiornamenti sulla leadership da Hangar 13. Haden Blackman si dimette da capo dello studio e lascia l'azienda per perseguire la sua passione per una nuova impresa".

"Siamo grati per la leadership di Haden nella creazione di Hangar 13, nella creazione e nell'unione di squadre a Novato, Brighton e Repubblica Ceca e nel rilascio di più giochi e raccolte Mafia che definiscono lo studio. Ciò che Haden ha contribuito a costruire continuerà ad andare avanti e a crescere negli anni a venire. Supportiamo tutti i nostri dipendenti nel perseguire le loro passioni e non auguriamo altro che il meglio per lui in quello che verrà dopo".

Blackman sarà sostituito da Nick Baynes, che in precedenza ha agito come capo dello studio per Hangar 13 Brighton.

