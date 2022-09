Kadokawa: il presidente della compagnia che ha acquisito FromSoftware arrestato per tangenti

Tsuguhiko Kadokawa, presidente del consiglio di amministrazione della Kadokawa Corporation, è stato arrestato in relazione allo scandalo di corruzione delle Olimpiadi di Tokyo 2020 che sta attualmente travolgendo il Giappone; la notizia è stata riportata dal Japan Times.

Kadokawa Corporation è probabilmente più familiare ai più in quanto proprietaria di FromSoftware, creatore di Dark Souls e Elden Ring, ma la società ha partecipazioni numerose e diversificate nell'intera industria dell'intrattenimento giapponese. Anche il dirigente di Kadokawa Toshiyuki Yoshihara e il manager Kyoji Maniwa sono stati arrestati in relazione allo scandalo.

Kadokawa, che è presidente della società dal 2019, è stato arrestato mercoledì con l'accusa di aver offerto circa 69 milioni di yen (circa $ 481.000) in tangenti a Haruyuki Takahashi, un ex dirigente del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo. Takahashi era già stato arrestato ad agosto, prima di essere "arrestato di nuovo" la scorsa settimana, con l'accusa di aver ricevuto circa $ 380.000, in "pagamenti di ringraziamento" da Aoki, un rivenditore di abiti.

