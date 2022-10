A Plague Tale: Requiem sta per arrivare e gli sviluppatori esortano i fan a non pubblicare spoiler

A Plague Tale: Requiem uscirà la prossima settimana e sarà il tanto atteso sequel dell'avventura stealth del 2019 di Asobo Studio. In vista del lancio, lo sviluppatore ha chiesto ai fan di evitare di pubblicare spoiler.

"Vi chiediamo gentilmente di non spoilerare il gioco per permettere a tutti di godersi la storia completa di Requiem". Tuttavia, il team non si oppone alle discussioni sul titolo, perché ama "vedervi chiacchierare dell'universo di Plague Tale e ci piace molto interagire con voi. La community ci sta a cuore ed è per questo che vogliamo che tutti voi rispettiate tutti e vi lasciate vivere il gioco al meglio".

Nel frattempo, chi vuole evitare gli spoiler può disattivare o filtrare parole come "A Plague Tale", "Plague Tale", "Amicia", "Hugo" e così via. Sebbene non siano state segnalate fughe di notizie importanti (per ora), sembra che alcuni giocatori possano ricevere la versione fisica prima del lancio mondiale. Asobo ha dichiarato: "se alcuni di voi ricevono una versione fisica del gioco prima della data di uscita, vi consigliamo vivamente di aspettare la nostra patch del day one per provare il gioco in condizioni migliori!".

A message from the #APlagueTaleRequiem team pic.twitter.com/6jjhZP1p3z — A Plague Tale (@APlagueTale) October 12, 2022

Additionally, if some of you receive a boxed version of the game before the release date, we strongly advise you to wait for our day one patch to experience the game in better conditions! — A Plague Tale (@APlagueTale) October 12, 2022

A Plague Tale: Requiem uscirà il 18 ottobre su Xbox Series X/S, PS5, PC e Nintendo Switch (via cloud). Di recente sono stati condivisi i requisiti di sistema della versione PC.

Fonte: Gamingbolt.