A Plague Tale: Requiem gira meglio su Xbox Series X secondo Digital Foundry

A Plague Tale: Requiem è stato oggetto di analisi tecnica da parte di Digital Foundry, convicendo la redazione che lo conclamato come “showcase di tecnologia grafica di nuova generazione”, riportando che il gioco raggiunge il suo massimo potenziale su Xbox Series X.

Molti hanno storto il naso alla notizia che il gioco avrebbe girato a 30fps a fronte dei 60 del capitolo precedente, tuttavia questa scelta di framerate ha consentito agli sviluppatori di aumentare la complessità grafica del titolo, grazie al nuovo motore grafico utilizzato.

I passi in avanti sono visibili facilmente, anche nei dettagli più piccoli. Come il numero di ratti che invadono il gioco, passati da 5000 del precedente capitolo agli oltre 300.000 presente in A Plague Tale: Requiem. Inoltre le aree di gioco hanno subito miglioramenti sostanziali sia dal punto di vista della modellazione che dalla quantità di elementi geometrici e texture avanzate che costellano il titolo.

Il gioco gira ad una risoluzione nativa di 1440p sia su PlayStation 5 che su Xbox Series X, con upscaling a 4k utilizzando una soluzione temporale, mentre sulla piccola di casa Microsoft il gioco si ferma a 900p. La grafica sulle due ammiraglie è impostata a livelli massimi, con qualche dettaglio settato verso il basso per Xbox Series S, anche se al primo impatto questa differenza è davvero minima.

L’unica differenza trovata fra le due console è nelle performance, che vedono la console Microsoft che riesce a mantenere meglio il target di fps rispetto alla concorrente, anche se in entrambi i casi rivediamo dei minimi cali di framerate per entrambe.

Voi cosa ne pensate del gioco? L’avete già provato? Su quale console? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: Eurogamer.net