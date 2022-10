A Plague Tale Requiem: la bravissima violinista Lindsey Stirling ci delizia con la musica del gioco

Mentre la sua uscita è prevista per martedì prossimo, A Plague Tale: Requiem continua a far attendere i fan che non vedono l'ora di immergersi nella nuova avventura di Amicia e Hugo. Come sempre, Asobo vuole sviluppare una storia più accattivante che mai e questo coinvolge in particolare la grandiosa colonna sonora inventata da Olivier Deriviere in A Plague Tale: Requiem.

Questo nuovo video proposto da Focus Entertainment ci immerge nell'universo di A Plague Tale: Requiem ascoltando il tema principale del gioco. Basti pensare che il viaggio è immediato quando si ascolta la talentuosa violinista Lindsey Stirling portare una profondità tutta nuova a il pezzo. L'artista americana si è prestata al gioco proponendo questa cover davvero riuscita in un outfit direttamente ispirato a quello indossato da Amicia nel gioco.

"Per celebrare l'imminente uscita di A Plague Tale: Requiem e l'eccezionale talento di Olivier Deriviere, abbiamo invitato l'affascinante Lindsey Stirling a coprire il tema principale del gioco. Siediti, prendi una tazza di tè e goditi la sua commovente performance" recita la descrizione del video.

A Plague Tale Requiem sarà disponibile il 18 ottobre su Xbox Series X|S, PC e PS5 e verrà lanciato direttamente su Xbox Game Pass e PC Game Pass.

