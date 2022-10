A Plague Tale: Requiem su PS5 e Xbox Series X/S a 'soli' 30 fps? Il titolo sarebbe sprovvisto di una modalità performance

Dopo le notizie su Gotham Knights, che su PS5 e Xbox Series X/S girerà a 'soli' 30 fps, ne arrivano delle altre simili che riguardano l'imminente A Plague Tale: Requiem di Asobo.

Stando a quanto riportato dall'utente Twitter spagnolo @eXtas1stv, in possesso di una copia del titolo, A Plague Tale: Requiem su console gira a 30 fps e non avrebbe alcuna modalità performance.

Il tweet dell'utente, visibile qui sotto, è accompagnato da un'immagine con le opzioni per la grafica:

👀🔥 CONFIRMACIÓN 🚨



Os confirmo lo que os comenté en el vídeo de HOY y en el DIRECTO 📺.



A Plague Tale Réquiem solo funciona 30fps y tampoco tiene disponible modo rendimiento en consolas PS5 y Xbox Series. pic.twitter.com/lqmLr1YNWU — eXtas1s | #Xbox #Bethesda #ActivisionBlizzard (@eXtas1stv) October 16, 2022

In realtà, al momento non possiamo confermare l'assenza di opzioni grafiche e le voci che circolano in rete sono contrastanti. Come segnala Twisted Voxel, diversi utenti hanno confermato quanto emerso ma, allo stesso tempo, i giocatori affermano che A Plague Tale: Requiem ha un framerate sbloccato che punta ai 60 fps senza però raggiungerli stabilmente.

Un altro utente su Reddit conferma l'assenza di una modalità prestazioni e ha detto che il titolo su PS5 gira tra i 25 e i 30 fps.

Per scoprire se A Plague Tale: Requiem per PS5 e Xbox Series X/S girerà a "soli" 30 fps, non resta che attendere l'uscita in programma per domani, 18 ottobre.

