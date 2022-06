Creative Assembly parla del dopo Alien Isolation, un FPS sci-fi in sviluppo da quattro anni

Lo studio di SEGA, Creative Assembly, è da anni concentrato sulla serie di giochi di strategia Total War: i sette giochi che ha pubblicato tra il 2017 e il 2022 appartengono a quella serie.

Tuttavia, il team interno responsabile dei terrificanti Alien: Isolation e Halo Wars 2 lavora a uno sparatutto multiplayer almeno dal 2018. Il direttore creativo dello studio, Alistair Hope, ha dichiarato in un'intervista che il gioco avrà una grande "attenzione ai dettagli e all'autenticità".

Hope parla di un titolo in cui l'ambientazione sarà importante perché "comprende il materiale di partenza". Tuttavia, quattro anni dopo l'annuncio del progetto, non sappiamo ancora quale sia questo materiale. "È la nostra nuova proprietà intellettuale, è un mondo che stiamo creando e ovviamente stiamo lavorando sono perché vogliamo davvero farlo bene", afferma Rob Bartholomew, Senior Product Manager.

Lo sparatutto a tema fantascientifico sarà un "titolo multiplayer ambizioso" che sarà una "nuova interpretazione del genere FPS che consentirà ai giocatori di affrontare una varietà di stili di gioco creativi" , ha affermato Creative Assembly nel 2018. Nel giugno dello scorso anno Dan Gniady, designer del gameplay di Destiny 2, è entrato a far parte dello studio. Neill Blomkamp, il regista di District 9 e Chappie, ha collaborato al progetto nel 2019, ma ora sta lavorando al suo gioco, Off the Grid.

Fonte: GamesRadar