Apex Legends in un nuovo video che mostra qualche dettaglio in più su Newcastle

Ci sono molte persone che amano Apex Legends, ecco perché questo gioco, nonostante siano passati alcuni anni, continua a crescere. Nell'attesa dell'arrivo della prossima stagione, gli sviluppatori continuano ad offrire il supporto al titolo introducendo un nuovo eroe, Newcastle.

Con ogni aggiornamento e correzione di bug, con ogni nuova leggenda, con le nuove sfide e, ovviamente, con le nuove stagioni, Respawn sta dando a questo battle royale una vita lunga e prospera. Per l'occasione è stato pubblicato un corto animato che il team ha condiviso in modo da poter avere qualche informazione in più sui nuovi contenuti che arriveranno prestissimo grazie alla nuova stagione, nello specifico la storia dietro la nuova leggenda.

Intitolato "Eroe", il cortometraggio animato offre ai giocatori dettagli su Jackson, il fratello di Bangalore, noto nel gioco come Newcastle, da quando è scomparso e ha simulato la propria morte. Si scopre che Jackson ha vissuto in un insediamento chiamato Harris Valley, che è stato evidentemente venduto a una banda conosciuta come "Forgotten Families" dal vero Newcastle. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Attualmente non c'è ancora una data precista per la Stagione 13, ma prossimamente arriveranno ancora ulteriori dettagli su ciò che i giocatori devono aspettarsi.

