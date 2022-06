Avowed e Pentiment di Obsidian tra i protagonisti dell'Xbox & Bethesda Showcase secondo Jez Corden

Su Xbox Two Podcast, Rand Al Thor 19 e Jez Corden hanno parlato dell'Xbox & Bethesda Showcase. Attraverso il video, Corden ha dichiarato che si aspetta di vedere video gameplay di Avowed, il tanto atteso gioco di Obsidian il cui trailer è stato mostrato diverso tempo fa.

Non solo, ma Corden afferma anche che un altro gioco Obsidian, ovvero Pentiment potrebbe fare la sua apparizione all'evento con un video gameplay. Secondo precedenti rumor di Jeff Grubb, questo Pentiment potrebbe essere ambientato nell'Europa del XVI secolo con i giocatori che vestirebbero i panni di un detective che indaga per scoprire la verità dietro un omicidio.

Obsidian sarà tra i protagonisti dell'evento, dato che anche Josh Sawyer, membro dello studio di sviluppo, ha condiviso un'emoticon in risposta all'annuncio dell'Xbox & Bethesda Showcase.

