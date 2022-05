Avowed girerà in Unreal Engine 5 secondo nuove informazioni

Avowed è senza dubbio uno dei giochi provenienti da Xbox Game Studios più atteso fin dal suo annuncio e in molti sperano che venga mostrato all'Xbox & Bethesda Showcase che si terrà il mese prossimo. Tuttavia un piccolo ma importante dettaglio è trapelato in queste ore.

Grazie al Linkedin del principale responsabile degli effetti VFX del titolo, Aaron Dubois, sembra confermato che Avowed utilizzerà l'Unreal Engine 5 come proprio motore, cosa che fino ad ora era sconosciuta tutti.

Sebbene non ci sia ancora una data di uscita ufficiale per il titolo, diverse voci suggeriscono che il suo lancio sarebbe previsto per la prima metà del prossimo anno, quindi non sarebbe insolito iniziare a ricevere maggiori informazioni e trailer durante questo stesso anno.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Per adesso quindi queste sono le sole informazioni che abbiamo riguardo questo gioco, pertanto tutti gli occhi sono puntati all'evento di giugno. Ricordiamo inoltre che Obsidian non sta lavorando solo ad Avowed, ma anche a The Outer Worlds 2.

Fonte: Wccftech