Babylon's Fall 'cade' per davvero: c'è stato un solo giocatore connesso su Steam per un po'

Con tutta probabilità è da ancora prima del lancio che le cose per Babylon’s Fall non sono esattamente tutte rose e fiori: una produzione live service di cui, a rigor di popolo, non si sentiva il bisogno, poco ispirata e venduta a prezzo pieno, uscita nel momento peggiore per come si stava muovendo il mercato attorno ad inizio marzo, con un Horizon Forbidden West mastodontico e un monopolizzante Elden Ring appena usciti, e altre produzioni importanti come Ghostwire Tokyo e Kirby e la Terra Perduta all'orizzonte.

Non sorprende, quindi, che le recensioni siano state tutt’altro che entusiastiche e che le vendite non siano affatto andate come sperato – e questo nonostante le ondate di sconti che hanno portato l’ultimo prodotto di Platinum Games a ben meno della metà del prezzo di lancio a così poco tempo dalla sua uscita ufficiale.

Il risultato di tutto ciò è la notizia di oggi, il punto d’arrivo di un videogioco su cui, semplicemente, è troppo tardi per intervenire - nonostante Platinum Games abbia detto che il supporto non perderà di intensità: per un po’ c’è stato uno ed un solo giocatore in-game su Steam.

Il grafico parla chiaro: il 4 maggio all’una di notte, ora italiana, era rimasta una sola persona in tutto il mondo a giocare alla produzione Square Enix. In media, negli ultimi 30 giorni, ci sono stati appena 64 giocatori connessi, completamente battuti dalla media più elevata di titoli come Outriders (862 giocatori) e Marvel’s Avengers (276 giocatori, che la stessa Square Enix ha dichiarato “un fallimento").

Fonte: VGC