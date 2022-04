Soulsborne e Brandon Sanderson? L'amato autore e Bandai Namco potrebbero collaborare

Con Elden Ring, Bandai Namco ha sfruttato l'aura di George RR Martin per creare un mondo di gioco e una narrazione avvincenti. Se non dobbiamo necessariamente il successo di Elden Ring solo al nome dell'autore de Il Trono di Spade, è possibile che il publisher pensi che un'altra collaborazione del genere potrebbe fare bene ad alcuni dei suoi giochi in arrivo. E a quanto pare ora ha contattato lo scrittore fantasy Brandon Sanderson.

Brandon Sanderson è noto per i suoi romanzi dal ciclo Mistborn o le Cronache della Folgoluce, e ha partecipato alla stesura degli volumi della saga La ruota del tempo. Durante una diretta streaming che si è svolta durante il fine settimana, Sanderson ha dichiarato che Bandai Namco gli ha inviato alcune chicche di Elden Ring, insieme a una lettera che mostrava interesse a collaborare con l'autore.

“Sono interessati a magari fare qualcosa insieme. ma anch'io lo sono, in realtà. È così che lavoro: in realtà ho una presentazione per loro nella mia mente...quindi forse dovrei mandare loro la mia presentazione e vedere cosa ne pensano. A volte penso: 'Se dovessi mai realizzare un gioco di Soulsborne, cosa farei?'. Ho passato quattro anni a sviluppare una storia di Magic: The Gathering, quindi quando Magic mi ha contattato e mi ha detto: 'Ehi, vuoi scrivere una storia?', ho detto: 'Sì, ne ho già una in mente e la scriverò!' E l'ho fatto. Allo stesso modo, ho pensato, 'cosa farei se avessi creato un tipo di gioco Soulsborne? Certo, non ho il diritto di deciderlo, vero? Ma ce l'ho in testa, quindi forse ne sentirete parlare".

A gennaio di quest'anno Sanderson aveva espresso il suo 'disappunto' scherzando sul fatto che Bandai Namco avesse ingaggiato George RR Martin - che non gioca ai videogiochi - per creare l'ambientazione di Elden Ring. Bandai Namco potrebbe aver quindi ascoltato le sue parole? Solo il tempo ce lo dirà.

Fonte: The Gamer