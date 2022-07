Bandai Namco è vittima di un attacco ransomware?

L'editore e sviluppatore Bandai Namco sembra essere vittima di un attacco ransomware, con gli hacker che starebbero minacciando l'azienda di condividere sui social tutti i dati sensibili raccolti.

Come possiamo leggere dal comunicato, il gruppo ransomware ALPHV afferma di avere tutti i dati di Bandai Namco. L'account Twitter si autodefinisce la più grande raccolta di codice sorgente, campioni e documenti di malware su Internet. "Il gruppo ransomware ALPHV (in alternativa denominato gruppo ransomware BlackCat) afferma di avere dati Bandai Namco dopo l'attacco", ha scritto l'account in un tweet.

Bandai Namco è un famoso editore e sviluppatore di videogiochi giapponese. Oltre a Elden Ring, pubblica anche Pac-Man, Tekken, Dark Souls, Tales of Arise, Scarlet Nexus e molti altri.

ALPHV ransomware group (alternatively referred to as BlackCat ransomware group) claims to have ransomed Bandai Namco.



Bandai Namco is an international video game publisher. Bandai Namco video game franchises include Ace Combat, Dark Souls, Dragon Ball*, Soulcaliber, and more. pic.twitter.com/hxZ6N2kSxl — vx-underground (@vxunderground) July 11, 2022

Per adesso Bandai Namco non ha fatto nessun commento a riguardo, pertanto non ci resta che attendere ulteriori sviluppi su questa faccenda.

Fonte: VGC