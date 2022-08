Cult of the Lamb è uscito da pochi giorni ma ha già raggiunto 'un milione di fedeli'

Cult of the Lamb ha raggiunto un milione di giocatori nella prima settimana dopo il suo lancio. L'editore Devolver Digital e lo sviluppatore Massive Monster hanno annunciato questo traguardo sui social.

“Un sentito ringraziamento a tutti coloro che sono diventati credenti negli ultimi sette giorni. Il team è entusiasta per il futuro e presto rilascerà una tabella di marcia per gli aggiornamenti in onore di The One Who Waits" si legge nella dichiarazione.

Cult of the Lamb è arrivato sul mercato con una serie di bug e problemi grafici, come hanno dovuto ammettere gli sviluppatori. Il team sta lavorando per preparare una serie di correzioni di bug, miglioramenti e "misure di bilancio generali", quindi i giocatori devono aspettarsi una patch che potrebbe arrivare tra non molto.

Congrats to @MassiveMonsters and our dark lord The One Who Waits on selling one million copies of @CultOfTheLamb the first week!



Thanks to the community for the support and understanding as patches are lined up to update the game.



Lots of cool stuff in the works... pic.twitter.com/dsg44ZOl0s — Devolver Digital (@devolverdigital) August 18, 2022

Per chi ancora non lo sapesse, Cult of the Lamb mette i giocatori nel ruolo di un agnello posseduto che viene salvato dalla distruzione da uno sconosciuto e deve affrontare un debito da pagare. In questo modo, l'agnello deve costruire un culto con un seguito fedele nel suo nome.

Recentemente attaverso un podcast è stato dichiarato che Sony avrebbe pagato gli sviluppatori del gioco per non farlo arrivare al day one su Xbox Game Pass, ma Devolver Digital ha affermato che non c'à nulla di vero.

Fonte: Nintendo Life