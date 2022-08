Cult of the Lamb: Devolver Digital risponde alle accuse di eresia con altra eresia

Cult of the Lamb è un titolo che sta facendo parecchio rumore, sia per la sua giocabilità sia per i temi scelti. Ovviamente si tratta di una fiction, quindi non andrebbe presa sul serio ma per quel che è, una storia fittizia.

A quanto pare c’è gente che non riesce a prendere con il giusto sorriso opere di questo tipo, piene di ironia e forse critica sociale ((qui trovi la nostra recensione). A saperlo bene è il publisher Devolver Digital che si è vista arrivare molte email di reclamo, legate soprattutto alla preseunta eresia presente nel gioco.

“Sei un publisher di Austin in Texas” scrive una mail sdegnata a Devolver. “Come puoi pubblicare una roba così eretica in buona fede? Io non capisco come possa un cristiano di buona coscienza permettere una cosa simile”. Evidentemente chi scrive la mail non ha ben chiaro come funziona Devolver Digital. I Publisher ne hanno approfittato rispondendo con garbo ed ironia: “Il nostro oscuro signore Colui che Attende ci ha comandato di farlo”.

OVviamente all'interno del titolo non sono citati ne il diavolo ne Dio, tuttavia a quanto pare queste tematiche mandano spesso fuori dai gangheri persone anche ragionevoli.

