Cult of the Lamb non è su Xbox Game Pass perché Sony ha pagato? Parla Devolver Digital

Nella giornata di ieri, sono iniziate a diffondersi voci secondo cui Sony aveva pagato all'editore Devolver Digital una somma di denaro per impedire a Cult of the Lamb di essere pubblicato su Xbox Game Pass il primo giorno.

Le voci sono iniziate dopo che Gary Whitta ha dichiarato al programma Kinda Funny Games Daily: "Qualcuno mi ha detto che parte del motivo per cui Cult of the Lamb non è su Game Pass è che Sony ha pagato lo sviluppatore per non inserirlo nel servizio".

L'editore Devolver Digital ha categoricamente negato che questo sia il caso, dicendo che "questo è assolutamente falso". Accuse a parte, nessuno dei giochi di Devolver Digital è mai arrivato su Xbox Game Pass il day one, anche se c'è la possibilità che Cult of the Lamb venga aggiunto in futuro, soprattutto perché Sony non lo ha bloccato.

Insomma, come ha espresso nella maniera più semplice Devolver Digital, nessuno ha pagato per far sì che il gioco non arrivasse al day one su Xbox Game Pass.

Cult of the Lamb è disponibile su PC e console: se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: Push Square