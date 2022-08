Cult of the Lamb ha uno splendido DualSense lanoso per celebrare il suo grande successo

Per festeggiare il grande successo di Cult of the Lamb, Devolver Digital ha stretto una collaboraizone con We Are Robots per dare luce ad una versione personalizzata del DualSense di PlayStation 5.

L’azienda australiana è nota per la sua specializzazione nel creare controller e accessori personalizzati, e ha così tratto spunto dall’idea originale del gioco per dare al DualSense un aspetto simile a quello dell’agnellino protagonista del gioco.

Il pad riprende così l’iconografia sacrilega dell’avventura di Massive Monster, e regala al DualSense un morbido contatto con la lana calda del vello (non d’oro) del personaggio principale, idea simile a quella che già Microsoft adottò per realizzare i controller pelosi ispirati a Sonic in occasione del lancio del secondo film.

Purtroppo i DualSense non saranno acquistabili, ma sono stati messi in palio in un concorso valido solo per i residenti negli Stati Uniti, in Australia ed in Canada.