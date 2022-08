Cult of the Lamb tagliato fuori da Xbox Game Pass 'per colpa' di Sony?

Giunge un nuovo report sulla relazione Xbox/PlayStation, che riguarda un titolo di recente uscita, ovvero Cult of the Lamb. Il gioco di Devolver Digital è stato un enorme successo dalla sua uscita, seguendo la linea dei precedenti giochi dell'editore. Insomma, è bastato pochissimo per diventare una star del mese di agosto. Il pomo della discordia nasce da un dettaglio, che è stato presentato dal canale YouTube di Kinda Funny Games.

Nel video che potete trovare in calce a questo articolo, circa al minuto 32, gli host spiegano che il motivo per cui il gioco non è arrivato su Xbox Game Pass al lancio è perché Sony ha pagato perché ciò non accadesse.

Senza fornire fonti diverse dalla sua e insistendo sulla sua veridicità, si fa notare che Sony ritiene che se il gioco fosse stato lanciato sul servizio della concorrenza, le persone avrebbero avuto meno motivi per acquistarlo su PlayStation. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Come sempre, insistiamo sul fatto che si tratta di informazioni non ufficiali, quindi invitiamo i lettori a prendere il tutto come un semplice rumor. Se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

