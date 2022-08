Cult of the Lamb 'conquista' anche Phil Spencer di Xbox che nomina i suoi seguaci con le canzoni degli Slayer!

A quanto pare il boss di Xbox, Phil Spencer, si è completamente innamorato dell'apprezzato Cult of the Lamb di Massive Monster e Devolver Digital.

Il dirigente Xbox ha quindi deciso di complimentarsi con gli sviluppatori del gioco, comunicando che in questo momento è impegnato in Cult of the Lamb.

Ma oltre a congratularsi per il successo riscosso dal titolo, Spencer ha rivelato un aneddoto che riguarda i nomi dei suoi seguaci.

Il boss di Xbox ha deciso di usare le canzoni degli Slayer, una delle migliori band thrash metal di sempre, per nominare gli adepti del suo culto.

"Mi sto divertendo un mondo con Cult of the Lamb, congratulazioni per il successo ottenuto al lancio", scrive Spencer su Twitter. "Sto nominando i seguaci del mio culto con il titolo delle canzoni degli Slayer, mi sembra appropriato".

I'm having a blast with @cultofthelamb, congrats on the launch and the response @MassiveMonsters. I keep naming my Followers @Slayer song names, seems appropriate. #CultoftheLamb — Phil Spencer (@XboxP3) August 15, 2022

"Cult of the Lamb, al netto dell'assenza di endgame e di qualche piccola sbavatura, è davvero un gioco straordinario", si legge nella recensione di Cult of the Lamb a cura di Virginia Paravani, "divertente ed irriverente quanto basta per sorprendere e far sorridere per la sua intera durata".

Che ne pensate di Cult of the Lamb?

Fonte: Twitter.