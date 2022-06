Cuphead: The Delicious Last Course è splendido come sempre nel video gameplay del Tribeca Games

Il Tribeca Games è stato occasione anche per dare uno sguardo all'attesissimo Cuphead: The Delicious Last Course, il nuovo DLC di uno dei titoli più sorprendenti della scorsa generazione e da cui è stata tratta una serie TV su Netflix poco tempo fa. La magia di Cuphead dunque è ancora viva nei nostri occhi e questo aggiornamento non farà altro che farci innamorare ancor di più.

Il grosso spazio lo prende ovviamente Ms. Chalice, appena accennata nel gioco originale ma approfondita nella serie Netflix, probabilmente per preparare parte del pubblico al suo arrivo nel DLC. Al Tribeca abbiamo avuto modo di vedere alcune scene di gameplay ma le novità non si fermano certo qui.

Sono apparsi anche alcuni nuovi boss, più complessi degli originali e la nuova isola, più grande e varia, dove abbiamo potuto vedere anche qualche caratteristica della nuova protagonista, dotata di doppio salto e di un potente raggio. Cuphead: The Delicious Last Course arriverà praticamente tra pochi giorni, il 30 di giugno.