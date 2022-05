Sony avrebbe lavorato sui giochi Marvel esclusivi PlayStation dopo il rifiuto di Microsoft

Gran parte del successo di PlayStation negli ultimi dieci anni è stata alimentata dalle sue esclusive come The Last of Us, God of War e, forse in particolare, Spider-Man. L'esclusiva PS4 di Insomniac è arrivata nel 2018 ed è diventata un vero e proprio successo, vendendo oltre 20 milioni di copie. La storia tuttavia poteva essere molto diversa, poiché a quanto pare Microsoft e Xbox sono stati avvicinati da Marvel Games contemporaneamente a Sony, con il rivale di PlayStation che ha rifutato l'accordo.

L'indiscrezione arriva dal libro The Ultimate History of Video Games Volume 2 condivisa poi all'interno di ResetEra. Quando Jay Ong è stato assunto per essere il vicepresidente dei giochi della Marvel nel 2014, la sua prima sfida è stata capire perché il peso al botteghino del MCU non era uguale nel mondo dei videogiochi. Sebbene ci fossero stati sicuramente giochi Marvel amati che avevano venduto bene, non c'era niente che facesse numeri enormi.

Ong ha rinunciato ad avvicinarsi a Nintendo poiché si concentra principalmente sulle proprie IP, così in seguito è entrato in contatto con PlayStation e Xbox. Presentando una visione che includeva almeno un gioco Marvel che potesse rivaleggiare con la qualità e la popolarità della serie Arkham, Microsoft ha rifiutato l'opportunità di avere futuri giochi Marvel come esclusive Xbox, citando che all'epoca si stava concentrando sulla propria IP.

Sony ha accettato l'offerta della Marvel, ha affidato il progetto a Insomniac e sono iniziati i lavori sul primo gioco di Spider-Man. Ma prima c'era un altro ostacolo che Marvel doveva superare prima di poter incaricare Sony e Insomniac di creare un gioco di Spider-Man, ovvero tenere la licenza lontana da Activision.

Activision ha augurato a Ong buona fortuna quando ha detto loro il motivo per cui voleva interrompere il rapporto lavorativo con la società in modo da trovare una casa migliore per l'iconico eroe. Ora, dopo l'enorme successo di Marvel's Spider-Man, Insomniac sta lavorando non solo ad un nuovo capitolo della serie, ma anche ad un gioco su Wolverine.

Fonte: ResetEra