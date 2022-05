Dead Space Remake ha finalmente una data di uscita!

Durante la diretta streaming andata in onda proprio in questi minuti, EA Motive ha mostrato non solo alcuni dei dettagli di Dead Space Remake, ma ha annunciato anche la sua data di uscita ufficiale.

Ebbene, i fan del gioco saranno in grado di mettere le mani su questa nuova versione il 27 gennaio 2023. Oltre a questo, anche un successivo reveal completo del gioco, programmato questo autunno, arriverà giusto in tempo per Halloween.

Come è stato dichiarato diverso tempo fa, Dead Space Remake rimarrà sì fedele al gioco originale, ma avrà anche diverse aggiunte alla storia che renderanno il remake ancora più completo. Durante questi mesi il team di sviluppo ha apportato diverse modifiche al gioco, grazie anche al feedback dei fan che hanno potuto seguire il lavoro degli sviluppatori.

Vi ricordiamo che Dead Space Remake sarà disponibile dal 27 gennaio 2023 su PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5.