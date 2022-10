Dead Space Remake e la sua creazione tra filmati di gioco inediti e un nuovo trailer

Come promesso oggi pomeriggio EA Motive ha mostrato molto di più riguardo Dead Space Remake. Il gioco horror di sopravvivenza, Dead Space, è tornato ricostruito da zero usando il Frostbite Engine per hardware e PC next-gen.

Rimanendo fedele all'emozionante gioco originale, il remake offre un audio migliorato e nitido, nuove texture che sono state accuratamente reinventate per un nuovo livello di immersione e qualità, per non parlare della mancanza di caricamenti, che rende il gioco fluido e godibile senza interruzioni. I giocatori in Dead Space Remake scopriranno che c'è ancora molto da imparare a bordo dell'USG Ishimura, dato che la storia avrà elementi aggiuntivi.

Come il titolo originale, vestirete i panni di Isaac Clarke, un ingegnere in una missione di routine per riparare una gigantesca nave stellare. Ma a bordo di questa nave vi attende un incubo vivente: l'equipaggio della nave è stato massacrato e infettato e la ragazza di Isaac, Nicole, è scomparsa. Solo e intrappolato con solo la sua tuta e le sue abilità ingegneristiche, Isaac affonterà una battaglia per la sopravvivenza non solo contro terrificanti mostri chiamati Necromorfi, ma contro la sua stessa sanità mentale. Per l'occasione il team ha mostrato un nuovo video gameplay che potete visionare di seguito.

La feature di cui il team va molto fiero è il sistema di smembramento: ogni Necromorfo è stato sviluppato attorno al Peeling System che introduce carne, tendini e ossa stratificate che si rompono, si lacerano e si frantumano in modi nuovi e sconvolgenti. Sebbene la strategia sia fondamentale, i giocatori avranno anche maggiori opportunità di creatività nell'utilizzo della varietà di armi e abilità uniche per combattere questi orribili nemici.

Dead Space Remake sarà disponibile su PC e console dal 27 gennaio 2023.