Dead Space Remake, inediti video gameplay spuntano in rete

Dead Space Remake era qualcosa che i fan volevano e Motive Studio lo sta finalmente realizzando. Il gioco è stato annunciato ufficialmente l'anno scorso e recentemente gli sviluppatori hanno organizzato una vetrina per il gioco. I giornalisti sono stati in grado di riprodurre il titolo per più di 3 ore e alcuni filmati sono stati ufficialmente condivisi da loro.

Il famoso leaker Dusk Golem su ResetEra ha condiviso video che dimostrano il gameplay del nuovo Remake caricato da un canale Youtube chiamato "Gameplay Place". I video trapelati presentano più di 40 minuti di gioco a 4K 60 FPS, ma sfortunatamente di questi video ne rimane solamente uno disponibile.

Ovviamente il gioco è ancora work in progress, ma il video ci dà un'idea di cosa possiamo aspettarci quando il gioco arriverà. Anche il doppiatore originale di Clarke, il protagonista, Gunner Wright, sta tornando e la voce è iconica come sempre.

Dead Space Remake sarà disponibile dal 27 gennaio su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

