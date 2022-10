Dead Space Remake costerà €80 euro su PS5 e Xbox Series X|S ed è già polemica

Dead Space remake, ambito rifacimento del gioco survival horror di EA, sarà venduto a 80 euro su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, facendo storcere il naso a parecchi utenti, cosa che peggiora non poco se guardiamo il prezzo su Steam, ovvero solo 60 euro.

Su Steam tuttavia il prezzo è allineato a quello dei prossimi rilasci tripla A, come Sonic Frontiers, The Callisto Protocol, Hogwarts Legacy e gli altri. Sulle console gli stessi giochi sono venduti a prezzi variabili, che vanno dai 50 euro di Sonic fino ai 60 degli altri.

80 euro è purtroppo ormai il prezzo di qualsiasi nuovo gioco in uscita su console next-gen, ma questo è valido solo per i giochi totalmente nuovi, non per dei rifacimenti. E ovviamente molti fan stanno dichiarando che non lo acquisteranno a quel prezzo, e aspetteranno che cali un po' prima di investirci denaro.

Continua quindi la speculazione senza remore sui fan vogliosi di poter giocare ai loro giochi preferiti con una grafica e gameplay aggiornata.

Voi cosa farete? Lo comprerete o aspetterete che il prezzo cali un po'? ditecelo nei commenti

Fonte:Eurogamer.net