Dead Space nei pensieri di John Carpenter: l'iconico regista vorrebbe realizzare un film

John Carpenter ha dichiarato di essere convinto che potrebbe realizzare un "grande" adattamento cinematografico di Dead Space.

L'iconico regista (Halloween, The Fog, The Thing) ha parlato di recente con A.V. Club quando gli è stato chiesto se fosse interessato ad adattare un videogioco per il grande schermo.

Rispondendo alla notizia che HBO sta lavorando a una serie televisiva basata su The Last Of Us, Carpenter ha detto: "È incredibile. Incredibile".

Ha poi proseguito: "l'unico che mi viene in mente [di adattare], e ne ho già parlato in passato, è Dead Space. Sarebbe un film davvero fantastico. Potrei farlo".

Alla domanda se avesse un titolo preferito del franchise fantascientifico/horror di EA, Carpenter ha risposto: "beh, ognuno di loro era davvero buono. Mi piace anche l'ultimo, quello d'azione che non è piaciuto a nessuno".

Il regista/compositore ha poi aggiunto di non essere un fan delle "cose che mi saltano addosso e minacciano il mio personaggio" quando gioca ai videogiochi.

"Molti giochi ti penalizzano se muori. Una delle cose che mi piacciono di Fallout è che non ti penalizzano. Si muore più e più volte in una missione difficile. Mi piace".

Carpenter ha anche detto di essere "dipendente" da Fallout 76, aggiungendo di aver trascorso "troppe ore" a giocare al titolo del 2018.

In precedenza Carpenter ha parlato del suo amore per Fallout e Sonic The Hedgehog e ha spiegato perché non è un fan di Red Dead Redemption 2.

A maggio, il remake di EA Motive di Dead Space del 2008 ha finalmente ricevuto una data di uscita. Verrà lanciato il 27 gennaio 2023 per PS5, Xbox Series X/S e PC.

Fonte: Nme.