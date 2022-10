Dead Space Remake lascia a bocca aperta in un videoconfronto con l'originale

Recentemente è stato mostrato un nuovo video gameplay per Dead Space Remake e lo YouTuber ElAnalistaDeBits ha preso subito la palla al balzo per fare un nuovo video confronto tra il remake ed il gioco originale. Già nei pochi fotogrammi possiamo infatti notare il lavoro incredibile che ha fatto EA Motive per riportare agli antichi fasti il gioco.

Il video ci mostra che in effetti l'atmosfera del titolo originale viene riportata perfettamente all'interno del remake e anche se alcune animazioni hanno bisogno di un miglioramento, il gameplay sembra essere eccellente.

Recentemente in rete sono trapelati diversi video gameplay del gioco, tra cui il Capitolo 3 dove è possibile vedere diversi combattimenti, esplorazione e molto altro. Insomma, nei primi filmati di gioco i fan che hanno atteso il ritorno di Isaac Clarke non rimarranno sicuramente delusi. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video confronto.

Vi ricordiamo che Dead Space Remake ha già una data di uscita su PC, PS5 e Xbox Series X/S, ovvero il 27 gennaio del prossimo anno.