Dead Space Remake come il remake di Resident Evil 2: sarà fedele alla storia e all'ambientazione dell'originale

Quando il remake di Resident Evil 2 è stato lanciato nel 2019, ha stabilito un nuovo standard di riferimento per tutti i remake futuri e, dato che Dead Space non è solo un remake, ma un remake di un survival horror che ha uno stile molto simile a quello dei giochi di Resident Evil, i paragoni sembrano ovvi.

Motive Studio, infatti, ha preso spunto da RE2, per quanto riguarda il modo in cui il remake di Dead Space si avvicinerà all'originale del 2008 e cercherà di trovare un equilibrio tra le novità e la fedeltà al materiale di partenza.

In un'intervista concessa a VGC, il creative director Roman Campos-Oriola ha dichiarato che il remake di Dead Space, pur essendo costruito da zero con un nuovo motore, si attiene in gran parte alla storia dell'originale, trovando un equilibrio simile a quello di Resident Evil 2.

"Ci sono diverse definizioni di cosa sia un remake, ma per me si tratta di passare a un nuovo motore e ricostruire completamente il gioco", ha detto lo sviluppatore. "Oltre a questo, a seconda di quanto si rifà del gioco originale, può non essere più un remake e diventare un reboot. Si tratta piuttosto di attenersi alle fondamenta, al genere e alla storia. Un buon esempio potrebbe essere il recente remake di Resident Evil 2, che anche se ha cambiato la prospettiva, è ancora un horror e per la maggior parte è la stessa storia".

"Credo che sia simile a noi, che abbiamo cambiato alcune cose, ricreato tutto in un nuovo motore, ma nel complesso abbiamo mantenuto la stessa storia e la stessa ambientazione".

Forse qualcuno potrebbe obiettare che il remake di RE2 è un gioco completamente diverso dall'originale, ma dato che i due titoli sono separati da oltre due decenni - rispetto ai circa 15 anni che separano Dead Space dal suo remake - c'era chiaramente più spazio per apportare miglioramenti, soprattutto a livello tecnico.

Dead Space, che abbiamo visto in azione di recente, verrà lanciato su PS5, Xbox Series X/S e PC il 27 gennaio 2023.

