Dead Space Remake verrà mostrato con un gameplay trailer esteso. Ecco quando!

In molti non vedono l'ora di riprendere in mano il Remake di Dead Space, un lavoro certosino che ovviamente non si limita a replicare pedissequamente quanto visto nell'originale di quattordici anni fa. Proprio per celebrare questo anniversario, è stato annunciato un evento speciale che mostrerà un gameplay trailer esteso del gioco.

Venerdì 14 ottobre, alle 17:00 ore italiane potremmo dunque assistere a tutto ciò ed è inutile dire come ci sia grande curiosità, non solo per il rinnovato gameplay ma anche per eventuali scene narrative in cui Isaac Clarke comunicherà davvero oltre che con i celebri grugniti.

Celebrate 14 years of Dead Space, ft. an Extended Gameplay Walkthrough: 10/14 @ 8AM PT.



🔴: https://t.co/Sodk8lU7qj

🟣: https://t.co/woBW8jSB8z



⚠️This livestream may contain content not suitable for all audiences pic.twitter.com/BVCPvVimWP — Dead Space (@deadspace) October 12, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Come sappiamo infatti, il remake cerca di amalgamare al meglio l'intera trilogia, con riferimenti narrativi non solo dell'intero world bulding ma anche del protagonista, divenuto decisamente più loquace nei sequel.

L'uscita di Dead Space Remake è invece prevista per il 27 gennaio 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.