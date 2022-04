Dead Space Remake, EA Motive ascolta il feedback dei fan e modifica alcune cose

Il mese scorso, EA Motive Studios ha tenuto uno streaming focalizzato sul remake di Dead Space, concentrandosi sul design audio del gioco. I fan hanno avuto alcuni problemi con gli effetti sonori su alcune delle armi più iconiche di Isaac Clarke, pertanto il team di sviluppo ha ascoltato i feedback dei fan apportando così modifiche.

Il sound design ottimizzato è stato condiviso sulle pagine social di Dead Space, mostrando un confronto tra le armi Dead Space originali, quelle mostrate nel live streaming audio di marzo e gli effetti sonori delle armi così come sono ora.

Il community Manager di Motive Caden House ha condiviso alcuni dettagli extra sulle modifiche apportate. House ha anche sottolineato che tutto ciò che viene mostrato nel video è ancora un work-in-progress e che l'attenzione per questo aggiornamento è sull'esperienza audio, piuttosto che su "oggetti visivi, animazioni, texture o modelli".

Things you did:

Shared feedback on our Plasma Cutter and Pulse Rifle



Things we did:

Listened and made modifications 💥 pic.twitter.com/HIMJ9kHRE4 — Dead Space (@deadspace) April 13, 2022

"Il senso di potenza delle armi viene fornito con l'esperienza completa, poiché non sentirete solo i suoni principali, ma anche l'impatto sulle superfici e gli effetti sugli ambienti", ha spiegato House. "Noterete che la gamma di frequenza del Plasma Cutter è stata ribilanciata per concentrarsi maggiormente sul calcio, così come sull'estremità inferiore. Nel complesso, questo si allinea meglio a quella 'sensazione' che tanti di voi hanno menzionato con l'originale. Con il Pulse Rifle, ora potete sentire che il ritmo è un po' più caotico e non così serrato come nella versione precedente".

Dead Space Remake non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma il gioco dovrebbe arrivare su PC, Xbox Series X/S e PS5 il prossimo anno.

Fonte: VGC