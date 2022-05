Death Stranding 2 e oltre! Hideo Kojima cerca personale specifico e cita Michael Crichton

Sono passati solo pochissimi giorni dalla "conferma" di Norman Reedus su un nuovo capitolo di Death Stranding e dopo aver risposto in tono scherzoso alla rivelazione, ora Hideo Kojima sta ponendo le basi per aumentare l'organico di Kojima Productions.

Attraverso un recente tweet, Kojima-san ha dichiarato di essere alla ricerca di nuove figure. Per l'occasione è stata pubblicata un'immagine che mostra le varie posizioni aperte, con il sito internet che dovrà essere usato per proporre la propria candidatura.

Non solo, ma nel tweet il creativo afferma di essere alla ricerca di personale specifico, ovvero esperti di tecnologia "a cui affidare un progetto o uno script". Kojima poi continua: "Mi documentavo spesso durante la fase iniziale di produzione ma ora non riesco più a trovare il tempo per farlo. Accumulavo ogni giorno articoli di approfondimento sulle ultime tecnologie, articoli su rivise scientifiche e opere nello stile di Michael Crichton. Ho davvero bisogno di qualcuno che sia interessato a queste tematiche e sappia comprendere la letteratura di genere".

I used to read hundreds of references during production but now I can't find the time. I need someone who is interested in such things and can read native literature.