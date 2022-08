Death Stranding su Xbox Game Pass per PC è ufficiale!

AGGIORNAMENTO: Death Stranding è ufficialmente in arrivo su PC Game Pass. Il gioco sarà disponibile infatti per tutti gli abbonati il 23 agosto. Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet che conferma il suo arrivo.

special delivery pic.twitter.com/GRTxRbDPEu — PC Game Pass (@XboxGamePassPC) August 19, 2022

NEWS ORIGINALE:L'account Twitter ufficiale per PC Game Pass di Xbox sembra aver stuzzicato l'arrivo di Death Stranding sul servizio con una particolare immagine che rimanda in effetti al titolo di Hideo Kojima. Fortunatamente, i fan non dovranno aspettare molto per un annuncio. Secondo l'insider Tom Henderson, il titolo di azione e avventura di Kojima Productions arriverà davvero su PC Game Pass.

Secondo quanto riferito, l'annuncio ufficiale arriverà oggi, quindi ai fan toccherà tenere gli occhi aperti. Per adesso non sappiamo se l'ipotetico Death Stranding disponibile sul servizio sarà il gioco base o il Director's Cut.

In che modo esattamente lo sviluppatore potrebbe rilasciare il gioco su Game Pass, soprattutto quando si tratta di un titolo esclusivo per le console PlayStation di Sony? La risposta sta nella versione PC. 505 Games è responsabile della pubblicazione della versione PC su Steam e Epic Games Store.

Death Stranding is coming to PC Game Pass.



The official announcement is tomorrow. pic.twitter.com/QVkuaacNpF — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 18, 2022

Ai fan per adesso non resta che sperare nel vedere effettivamente l'annuncio di questo gioco su PC Game Pass: rimanete sintonizzati con noi per sapere come si evolverà la situazione.

Fonte: Kitguru