Diablo IV 'procede bene' nello sviluppo ed è attualmente nella fase di test interno

All'interno del recente report finanziario di Activision Blizzard, sono contenute alcune informazioni interessanti per diversi titoli molto attesi.

Tra questi figura Diablo IV e, nel report, Blizzard ha aggiornato i fan sullo stato del gioco dicendo che il nuovo Diablo sta procedendo bene nello sviluppo ed è attualmente nella fase di test interno.

Blizzard offre un aggiornamento anche su Overwatch 2:

"Lo sviluppo su Diablo 4 e Overwatch 2 sta procedendo bene. Sono in corso i test interni a livello aziendale per Diablo 4 e i test esterni della modalità PvP di Overwatch 2 iniziano il 26 aprile 2022".

Per quanto riguarda Diablo IV, sembra che il gioco sia a buon punto con i lavori. Inoltre, la comunicazione sul titolo sembra molto simile a quella per Diablo III. L'ultimo gioco della serie è entrato in fase di test interno nel maggio del 2011 ed è stato poi lanciato l'anno successivo nel mese di maggio.

Dal report di Activision Blizzard, è emerso anche che Diablo Immortal sarà lanciato il 2 giugno 2022.

Fonte: NeoGaf.