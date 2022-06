Elden Ring si reinventa in 16-bit e diventa un demake per SNES

Elden Ring ha preso d'assalto il mondo dei giochi quando è stato lanciato a febbraio. A meno che God of War Ragnarok non arrivi prima della fine del 2022, l'ultimo gioco di FromSoftware porterà a casa molti premi Game of the Year a fine anno. La sua fan base è talmente calorosa che nel tempo ci sono stati diversi demake per il gioco: quest'ultimo lo porta su...SNES!

Il canale YouTube 64 Bits è responsabile del demake per Super Nintendo. In questo modo Elden Ring diventa un'avventura dall'alto verso il basso, ed emana anche gravi vibrazioni in stile The Legend of Zelda. Piuttosto che viaggiare liberamente attraverso la mappa come nel caso del normale Elden Ring, la versione SNES vi fa teletrasportare efficacemente da un'area all'altra.

Il fidato cavallo Torrent è ancora con voi, ovviamente, e ci sono un certo numero di amici e nemici che i giocatori di Elden Ring riconosceranno immediatamente. Tra questi anche Malenia, forse il nemico più duro che si possa trovare nell'intero gioco, non importa di quanti pixel sia fatta. Malenia sembra altrettanto difficile su SNES come nel normale Elden Ring, ma non poi così spaventosa!

Elden Ring è disponibile su PC e console: se siete alle prime armi, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra guida completa.

Fonte Eurogamer