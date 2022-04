Elden Ring: giocatore si trasforma in vigilante dando la caccia ad utenti AFK

Come altro souls di casa From Software, il multiplayer è una parte integrante dell'esperienza, non solo per l'aiuto effettivo contro i boss ma anche per scontri amichevoli in PvP. Certo, trovare giocatori onesti che vogliono combattere solo per dimostrare sportivamente di essere i migliori è raro, visto che il più delle volte si ha a che fare con utenti per cui "vincere è l'unica cosa che conta".

Una delle piaghe di Elden Ring in tal senso, vista anche la sua vastità, deriva dai cosiddetti giocatori AFK (Away From Keyword ─ lontani dalla tastiera), nascosti nei luoghi più disparati e inarrivabili dopo aver permesso evocazioni da ogni dove. Questa pratica è andata subito a ruba visto che permette l'acquisizione di un numero spropositato di rune (moneta in-game) senza alcun pericolo, mentre i giocatori evocati che si picchiano tra loro.

Ma tutto questo sta per cambiare. Un eroe venuto dal nulla ha varcato la nebbia dell'Interregno alla ricerca di questi "furbetti", dandogli incessantemente la caccia. Come è possibile vedere dal video caricato dall'utente Reff Chri, fa anche piuttosto bene il suo lavoro.