Elden Ring: Bandai Namco rende omaggio al giocatore 'Let Me Solo Her' con una spada

Pochi giocatori di Elden Ring non sanno chi sia Let Me Solo Her. Questo utente è diventato molto popolare nelle settimane successive al lancio del gioco poiché ha aiutato diverse persone a sconfiggere Malenia, l'ultimo boss del gioco.

Questa sua impresa, dove lo possiamo vedere munito di due katane e con solo un vaso in testa, gli ha fruttato circa 2000 uccisioni di Malenia e ovviamente Bandai Namco non è certo rimasta a guardare!

E per questo l'azienda lo ha onorato inviandogli un regalo davvero strepitoso che potete vedere qui di seguito e che comprende un biglietto di auguri personalizzato, un quadro scolpito nel legno di Malenia di Elden Ring e un imponente spadone a grandezza naturale.

went on to enjoy the game, because this community is one of the most passionate and dedicated people I've ever seen in a game, and I'm proud to be a part of it. Many people shaped me to who I am today, including Vaati, Fighter .Pl, IronPineapple, ChasetheBro, Zullie, (2/3) pic.twitter.com/87kHboHFIr