Elden Ring ha un giocatore che è riuscito a battere il boss finale in 30 secondi!

FromSoftware ha preso l'abitudine di creare alcuni dei giochi più difficili in circolazione, con artisti del calibro di Dark Souls e Bloodborne che puniscono continuamente i giocatori, con i loro schermi "You Died" che diventano iconici (e utili per diversi meme).

Elden Ring è forse uno dei giochi più accessibili che gli sviluppatori abbiano mai realizzato ma, rimane comunque una sfida molto difficile per la maggior parte dei giocatori. Ci sono tantissimi boss che vagano per l'Interregno, con anche combattimenti notevolmente difficili da affrontare con avversari che non sono nemmeno tecnicamente boss.

Tuttavia sembra che con le accortezze giuste, si riesca ad uccidere facilmente i boss del gioco: lo dimostra l'utente Reddit Luvonir che con un video affronta il boss finale uccidendolo in 32 secondi. Il giocatore poi spiega come ha fatto condividendo la sua build: con armi e magie giuste che danno una serie di potenziamenti, il boss finale viene completamente distrutto.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Elden Ring è disponibile per PC e console: se vi trovate in difficoltà a questo link potete contare sulla nostra guida completa.

Fonte: GameRant