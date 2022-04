Elden Ring permette di bloccare l'attacco più potente di Malenia con un 'trucco'

Elden Ring, come ogni gioco di FromSoftware, ha la sua buona dose di boss resistenti, molti dei quali sono opzionali. Ma una boss fight in particolare scatena ancora discussioni, nonostante il gioco ormai sia uscito da più di un mese. Stiamo parlando del combattimento contro Malenia, uno dei boss più ostici di Elden Ring.

Malenia è nascosta nel profondo di un'area segreta che è possibile raggiungere solo dopo aver risolto un puzzle in un'altra area nascosta. Dopo aver risolto questi puzzle, possiamo entrare in quest'area, dove Malenia sarà lì ad attendere i giocatori.

Come con la maggior parte dei grandi combattimenti contro i boss in Elden Ring, Malenia ha due fasi. Ma a parte il suo espediente principale di curarsi ogni volta che mette a segno un colpo, il suo attacco più pericoloso nella prima fase è Waterfowl Dance che se non schivato in tempo è letale.

C'è, tuttavia, un metodo ingegnoso e incredibilmente semplice per contrastare questa mossa. Come ha scoperto l'utente Reddit ToxicBird7, è possibile bloccare l'attacco di Malenia annullandolo completamente usando un vaso congelante. Qui potete vedere come.

Potete creare questo vaso trovando la ricetta e una serie di materiali reperibili nel mondo di gioco. A proposito: se vi trovate in difficoltà a questo link potere dare uno sguardo alla nostra guida completa.

Fonte: The Gamer