Elden Ring ha un bug che rischia di rendere un boss invincibile

Elden Ring è uscito alla fine di Febbraio e nonostante varie patch abbiano risolto vari problemi, sembra che non li abbiano risolti tutti, o addirittura che ne abbiano creati di nuovi: diversi giocatori stanno infatti lamentando l'impossibilità di battere un boss.

Il bug potrebbe essere, spiegano alcuni giocatori, un failsafe per evitare che si verifichi un altro bug che, in questo caso, eliminerebbe di netto il boss, e si verifica solo in una condizione: se dopo un parry il danno del vostro attacco deve teoricamente mandare Malenia alla sua seconda fase, il bug la renderà invece invincibile, oltre che fissa alla prima fase.

Per difficile che sia affrontare un boss tanto impegnativo con i parry, e per improbabile che sia effettuare un parry proprio in quel dato momento, è comunque plausibile che accada e impedisca ai giocatori di procedere.

Alcuni giocatori scrivono che riescono comunque ad evitare se effettuano un parry con un'arma che provochi un effetto di stato come sanguinamento o congelamento, il che fa terminare la bossfight saltando direttamente alla seconda fase.

Fonte: Gamerant