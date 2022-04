Elden Ring, un fan ha tradotto la triste canzone in latino cantata dai pipistrelli

Se avete viaggiato per l'Interregno di Elden Ring, probabilmente avrete sentito una voce inquietante cantare in lontananza. Forse siete persino andati a indagare e avete scoperto che dietro questa litania ci sono dei pipistrelli.

I pipistrelli cantanti di Elden Ring possono essere trovati in alcuni luoghi e, ad un'analisi più approfondita, si scopre che la canzone che stanno cantando è in latino. E, come ha riportato l'utente Twitter Chinchillazilla, questa canzone è davvero molto triste.

Proprio come molti altri frammenti di tradizione in Elden Ring, si tratta di una canzone veramente triste. Ciononostante fornisce anche alcune informazioni sul mondo, specialmente com'era in un lontano passato. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video e alla traduzione sotto dal latino all'inglese.

Just learned that the singing bats in Elden Ring are singing in Latin and their song is a huge bummer pic.twitter.com/2kI7Vn6CVs — i bless the rains down in castamere (@Chinchillazllla) April 26, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Elden Ring è disponibile su PC e console: se vi trovate in difficoltà potete sempre dare uno sguardo alla nostra guida completa che vi aiuterà a proseguire senza problemi.

Fonte: Eurogamer