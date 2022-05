Elden Ring: Elon Musk condivide i consigli sulla sua build, ma Kotaku lo boccia

I fan di FromSoftware hanno grandi opinioni su quale tipo di build sia la migliore e sulle strategie da usare per affrontare il difficile gioco. Tra questi troviamo anche il miliardario Elon Musk, il quale su Twitter ha condiviso la build del mago: a Kotaku però questi consigli non sono andati giù, bocciando così la tattica di Musk.

La build del personaggio di Elon Musk prevede un aumento di Intelligenza e Destrezza, con un equipaggiamento tra spada e scudo e un'armatura da pesante a media. Ashley Bardhan di Kotaku ha notato che qualsiasi build che aiuti i giocatori a divertirsi va bene, ma in seguito ha definito le scelte di Musk "vergognose", spiegando che questa build non è consigliabile per nulla.

Mentre i maghi dovrebbero concentrarsi sul portare il meno possibile in battaglia con loro (perché si sovraccaricano facilmente), Musk sembra portare continuamente in giro una varietà di armi per ogni evenienza. Ridurre quel numero e scegliere un bastone e un'arma primari avrebbe più senso, secondo Bardhan.

Int/Dex build, so mostly mage with some weapon skills. Shield in left hand, staff in right with rapier & claws fast switch.



Change armor from heavy to medium for fast roll or tank.



Move talismans around a lot.



Many small hits in a row to damage stack is important.



Summon! — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

Allo stesso modo, Bardhan presumeva che Musk cambiasse armatura a metà combattimento, il che sembra molto difficile da gestire. Non c'è assolutamente alcun motivo per farlo, ha detto Bardhan, e avrebbe più senso regolare la build in modo appropriato o cambiare l'armatura solo per aree/combattimenti specifici.

Nel complesso, il pezzo della giornalista aveva lo scopo di criticare non solo la buold di Musk, ma anche la posizione sociale e le pratiche commerciali del miliardario, dato che nell'articolo vengono inserite menzioni alle condizioni di lavoro non ideali di Tesla e commenti passati di Musk su cose come la libertà di parola.

Fonte: Kotaku