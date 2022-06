Elden Ring diventa ispirazione per il video promozionale delle finali NBA

Elden Ring è uno dei simboli di quest'anno e a quanto pare, non solo in termini videoludici. L'ultimo lavoro From Software ha letteralmente catturato le attenzioni di tutti, dai giocatori a chi non ha mai approcciato questo mondo, colpendo il cuore anche di insospettabili come Elon Musk.

Ma anche il mondo del marketing sembra essere stato influenzato, cone Bleacher Report che ha deciso di caricare i fan dell'NBA con un video che ricalca in pieno l'intro di Elden Ring. Così abbiamo che Lebron James diventa Marika, Ja Morant nei panni di Malenia e Jayson Tatum, la lama irlandese dei Celtics, nei panni di Malekith, altra lama, ma nera.

🗣 RISE NOW, YE TARNISHED!



THE NBA FINALS ARE HERE ⚔️ pic.twitter.com/eZPD3Src6r — Bleacher Report (@BleacherReport) June 2, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Il video, pubblicato su Twitter, ha avuto un buon successo anche se qualcuno che storto il naso non è mancato. Alcuni infatti l'hanno trovato sin troppo "pomposo" o persino cringe. Sta di fatto che se fosse stato per la finale di Champion's League, probabilmente avremmo avuto Carletto Ancelotti come Hoarah Loux.

Fonte: GameRant