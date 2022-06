Elden Ring e oltre! FromSoftware sta lavorando su più progetti

FromSoftware, team dietro a Dark Souls ed il più recente Elden Ring, di certo non sta con le mani in mano, dato che ora sta assumendo per nuovi progetti.

Attraverso un recente tweet, lo studio ha affermato di ave iniziato a "reclutare personale per un'ampia gamma di posizioni per più di nuovi progetti". Non solo, ma nel tweet c'è anche il link che porta i potenziali candidati sulla pagina degli annunci.

La pagina suggerisce che i nuovi dipendenti saranno al centro di diversi nuovi progetti, elencando diversi ruoli tra cui game design, programmazione, art design e aniamzione. Attualmente non sappiamo ancora a cosa sta lavorando FromSoftware, ma questi annunci indicano che ci sono più progetti in via di sviluppo. Non solo ma il team sta assumendo per creare un reparto di Ricerca e Sviluppo: il ruolo dei candidati sarà di "aumentare il livello delle capacità di sviluppo" all'interno dello studio.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Un altro annuncio indica la ricerca di un Character Design che abbia conoscenza in "mecha design". Ciò fa pensare ai recenti rumor sulla pianificazione di un nuovo Armored Core.

Ad ogni modo non ci resta che attendere nuovi dettagli ufficiali che probabilmente arriveranno tra qualche tempo.

Elden Ring è disponibile su PC e console: se siete alle prime armi, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra guida completa.

Fonte: GamesRadar