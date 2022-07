Elden Ring: un giocatore raggiunge il tempo massimo di gioco

Elden Ring, l'enorme open-world di FromSoftware, ha fatto furore fin dalla sua uscita. Essendo un gioco con molte cose da fare e da vedere, i giocatori potrebbero trovarsi a investire un bel po' di tempo nel suo mondo. Un fan di Elden Ring è riuscito a superare limiti che nemmeno FromSoftware credeva possibili, raggiungendo il tempo massimo di gioco sull'orologio interno del gioco.

Elden Ring può richiedere una notevole quantità di tempo per essere completato. Ci sono oltre 150 boss sparsi per le Lands Between, ognuno dei quali richiede un notevole impegno per essere sconfitto. A causa della sua profondità, Elden Ring può durare più di 60 ore per una singola partita e anche di più se si cerca di completarlo al 100%. Inoltre, il gioco offre una nuova modalità "game plus" che i fan possono utilizzare continuamente per riavviare il gioco preservando il proprio personaggio e il tempo di gioco. In un certo senso, Elden Ring può continuare quasi all'infinito, se il giocatore lo desidera.

Un fan in particolare sembrerebbe proprio intenzionato a giocare Elden Ring all'infinito. Si tratta dell'utente Reddit JayzRebellion15. In modo impressionante, il fan di Elden Ring ha raggiunto il limite di tempo di 999 ore programmato nel gioco. L'utente condivide il fatto che l'orologio interno di Elden Ring si rifiuta di andare oltre il limite di 999:59:59, raggiungendo così il tempo massimo che il gioco può calcolare.

I fan nella sezione dei commenti hanno subito fatto i conti per capire come sia stato possibile compiere una simile impresa e hanno calcolato che l'utente ha giocato al gioco per almeno 7,35 ore al giorno dal lancio.

Elden Ring è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Gamerant.